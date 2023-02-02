وحش المجرة رانيا يوسف… من برشلونة تخطف الأنظار..كل لحظة بداية جديدة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف، مع متابعيها عبر إنستجرام، أحدث إطلالة لها بمجموعة من الصور أثناء إحدى جولاتها في برشلونة.

وظهرت رانيا بفستان قصير أظهر رشاقتها، وكتبت: “كل لحظة هي بداية جديدة”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمالها، وجاءت التعليقات كالتالي: “رانيا يوسف ملكة جمال الكون”، و”يخرب بيت حلاوتك”، و”شكلك زي القمر”، و”الناس بتكبر أول مرة ألاقي حد بيصغر في السن”، و”وحش المجرة”، و”ممثلتي المفضلة”.

وتخوض رانيا يوسف تجربة سينمائية جديدة، تتعاون فيها مع الفنانة سمية الخشاب في فيلم جديد بعنوان “التاروت”، بعد اشتراكهما في مسلسل عائلة الحاج متولي منذ قرابة 21 عاماً.