القشطة سيرين عبد النور جننت الشباب بإطلالة جريئة و تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور: غلبت سما المصري و لورديانا .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سيرين عبد النور مع متابعيها عبر “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة.

وظهرت سيرين بإطلالة جريئة باللون الأسود، واعتمدت مكياج “عين القطة”، وكتبت: “الحلم ليس ما تراه عند النوم.. الحلم هو الذي لا يتركك تنام”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات “ماقدرتش اتخطى جمالك”، “جميلة جمال طبيعي”، و”دخيل هالجمال”، و”كتير جميلة”، و”بنحبك في أي شكل”، “قمر في اللون الأسود”.

وكانت آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها في مسلسل “دانتيل”، عام 2020 وشاركها في البطولة كلا من محمود نصر، زينة مكي، إيلي متري، سارة أبي كنعان، وسام فارس، وآخرين؛ والعمل من تأليف رامون كامبوس، ومن إخراج المثني صبح.