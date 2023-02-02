الصاروخ هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة تخطف جمهور سما المصري في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وظهرت هيفاء بإطلالة شتوية؛ حيث ارتدت بنطلون جلد، وجاكيت أسود، خطفت بهما أنظار جمهورها على السوشيال ميديا.

وكان اسم المطربة والفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، قد تصدر مؤشرات البحث على موقع “جوجل ترند” خلال يوم الـ 19 من يناير الماضى، عقب نشرها جلسة تصوير جديدة خضعت لها بالأسود.

وشاركت هيفاء، جمهورها ومتابعيها صورها عبر حسابها الرسمى بموقع “نستجرام” وتألقت فيها بإطلالة جذابة باللون الأسود مزينة بالريش، وعلقت على الصور بعد نشرها:”كن بلا اعتذار”، وهو الأمر الذى تفاعل معه الكثير من جمهورها.