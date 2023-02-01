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سمر يسري …تبرز جمالها والحلويات بالأبيض أبو فرو المفتوح... شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الإعلامية سمر يسري مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت سمر يسري خلال تواجدها في إحدي الأماكن داخل جمهورية مصر العربية في ساعات المساء مرتدية جاكت جينز مبطن بفرو من اللون الأبيض المفتوح، بطرقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها.

وعلقت الإعلامية المصرية على هذه الصور قائلة لا تستخدم الخاص بك الطاقة للقلق. استخدم طاقتك في يؤمن ، يخلق ، ثقة ، تنمو ، توهج ، يظهر ويشفى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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