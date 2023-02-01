الصاروخ لاميتا فرنجيه تنافس البطلة سما المصري والقشطة صافيناز و تلعب البلياردو بالبكيني.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة لاميتا فيرجينيا بتطلع لها جذابه ورائعة تمارس رياضتها المفضلة حيث جاءت لميتا فيرجينيا على خطى سما المصري روايات تستعرض انوثتها وجمالها ورشاقه جسمها المتناسق.

حيث ظهرت الصور على طاوله البلياردو وهي ترتدي تيشيرت جذاب ومثير مكشوف الصدر مما اثار مواقع التواصل الاجتماعي وغرد متابع انها اكتسحت بهذه الإطلالة سما المصري.

بعد ان قامت الأخيرة بفعل ذلك من قبل ولكنها جاءت هذه المره بطريقه مختلفه اثاره جميع المتابعين مما ورد المتابعين لها بطريقه كبيره عبروا عن حبها لهم ودائما ما تظهر لاميتا فيرجينيا على مواقع التواصل اجتماعيه وعدد صورها على الانستغرام و اطلالات جذابه ومثيره للغايه.