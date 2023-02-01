هنا الزاهد… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة هنا الزاهد إطلالة جديدة على ستورى صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد فى الصور بإطلالة أنيقة أبهرت بها كعادتها، عيون محبيها على السوشيال ميديا؛ حيث ارتدت فستانًا أخضر مكشوف الكتف، كما اعتمدت على ميك اب هادئ أبرز جمال وجهها.

وكانت هنا الزاهد احتفلت بعيد ميلادها الـ 29 بطريقة مميزة وإنسانية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بقرارها للذهاب إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، والاحتفال برفقتهم وإحضار الهدايا والألعاب لهم.