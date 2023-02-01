هدى الاتربي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هدى الاتربي أنظار متابعيها بأحدث إطلالة وذلك من خلال صورة قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام “.

إطلالة

وارتدت هدى الاتربي بدلة كلاسيك من اللون الأبيض وحقيبة سوداء مستخدمة تسريحة شعر بسيطة وميكياج بسيط مما لفت انتباه متابعيها.

تصدر هدى الإتربي التريند

تصدر اسم الفنانة “هدى الإتربي” وذلك بسبب ظهورها دون مكياج بعد التعليقات السلبية التي تعرضت لها بعد ظهورها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 44.