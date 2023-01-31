نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالبيكيني عروسة تونسية تفعل المستحيل ترقص مع عريسها بملابسها الداخلية بدون خجل والجمهور مصدوم.. لن تصدق رد العريس غير متوقع.. .. شاهد الان بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - حفل ل الزفاف يتم التحضير له منذ فترة كبيرة وخصوصا للعريس والعروسة، ولكن ما حدث مع هذه العروس التونسية غريب للغاية وجعلها حديث التواصل الاجتماعي.
في واقعة غريبة لا تتكرر كثيرًا، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس ترتدي «بيكيني» وتؤدي رقصة «ستربتيز»
في بداية الفيديو توجهت العروس إلى عريسها ونزعت إزارا كانت تربطه حول خصرها ووضعته حول عنقه، لتكشف عن ملابسها الداخلية.
عقب ذلك سحبت العروس عريسها بالإزار حول عنقه، ثم تركته لأداء رقصات على عمود، فيما يعرف بـ«رقص الاستربتيز»، في مشهد أثار إعجاب واندهاش الحضور وفق شبكة العين الإخبارية.