مايوه جرئ.. صافيناز تبهر الجمهور برقصها بالعصا شوف وضعتها فين..ومتابع كسحت سما المصري.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - ونشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام عبر ميزة أستوري ، من إحدى الحفلات التي أحياها ، والتي كانت ترقص خلالها بعصا.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص سوداء ممسكة بعصا في يديها ، وكانت ترقص حتى نهاية متواليات مسلسل ذئاب الجبل.

استخدمت صافيناز العصا في الرقص ، حيث أبهرت الجميع بالرقص بها ، وثبتت العصا في نهاية ظهرها ورقصت معها لفترة طويلة دون أن تسقط.