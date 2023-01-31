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مايوه جرئ.. صافيناز تبهر الجمهور برقصها بالعصا شوف وضعتها فين..ومتابع كسحت سما المصري.. .. شاهد الان بالفيديو

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ابو ظبي - احمد الجزار - ونشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام عبر ميزة أستوري ، من إحدى الحفلات التي أحياها ، والتي كانت ترقص خلالها بعصا.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص سوداء ممسكة بعصا في يديها ، وكانت ترقص حتى نهاية متواليات مسلسل ذئاب الجبل.

استخدمت صافيناز العصا في الرقص ، حيث أبهرت الجميع بالرقص بها ، وثبتت العصا في نهاية ظهرها ورقصت معها لفترة طويلة دون أن تسقط.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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