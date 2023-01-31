نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ملكة جمال كرواتيا… تتعرض للانتقادات بسبب إطلالاتها الجريئة وصورها بالبكيني.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أشعلت صور ايفانا نول بالبكيني التعليقات الغاضبة ضدّها مجدداً، على الرغم من أنّها ليست المرّة الأولى التي فيها تظهر ملكة جمال كرواتيا عبر صفحاتها الإلكترونية بهذا الشكل.

فمنذ أنّ إنتشرت صور إيفانا عبر السوشيل ميديا من على مدرجات ملعب بطولة كأس العالم في قطر، حتى سُلّطت الأضواء عليها وبدأ الجمهور العالمي والعربي بمتابعتها أكثر خصوصاً عبر حسابها على إنستقرام.

كما ويُذكر أنّ ملكة جمال كرواتيا كانت قد فضحت ما واجهته خلال تواجدها في قطر، حيث أقدم عدد من اللاعبين، وقد إمتنعت عن ذكر الأسماء على العلن، بالتحرّش بها عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، إلّا أنّها كانت تعلم غايتهم من ذلك فلم تعيرهم أهمية أو تردّ على تلك الرسائل.

صور ايفانا نول بالبكيني

في كل مرّة تُشارك بها ملكة جمال كرواتيا متابعيها بصورٍ جديدة لها على الشاطئ أو من جلسات التصوير التي تخضع لها، تنهال التعليقات الغاضبة عليها. فهناك بعض رواد السوشيل ميديا إعتادوا على إطلالاتها عبر إنستقرام إلّا أنّ نسبة أخرى من الرواد والمتابعين لها يشيرون في تعليقاتهم الى أنّها تُبالغ كثيراً بستايل صورها، بالإضافة الى أنّها تعمد على الظهور بهذا الشكل لإثارة الجدل لا أكثر.

ومن يُتابع إيفانا نول، وهي ملكة جمال كرواتيا، عبر حسابها على إنستقرام يُلاحظ أنّها بالفعل تعمد على تخصيص مساحة شاسعة لصورها بالبكيني على الشاطئ، وتواجه بسبب تلك اللقطات المصوّرة لها الإنتقادات وغضب نسبة من الجمهور.