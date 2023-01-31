نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طليقة أحمد الفيشاوي… تثير الجدل بمنشور غامض.. .. شاهد الان التفاصيل على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تكشف من خلاله عن قرار اتخذته فى الفترة المقبلة نتيجة تعرضها إلى أزمة صحية شديدة.

وقالت ندى الكامل: “أصدقائى.. أنا أمر بحالة صحية صعبة حاليا ولا أستطيع أن أتواصل مع أى شخص فى الوقت الحالى اعذرونى.. أنا أتعافى حاليا وسوف أحصل على إجازة بسبب إرهاقى الشديد.. أعود قريبا وأتمنى للجميع صحة جيدة”.



وكانت ندى الكامل أثارت حالة من الجدل الواسع بسبب نشرها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، ما كشف عن تخلصها من الوزن الزائد.

وأكملت ندى الكامل إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأحمر، وتزينت ببعض القطع البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت طليقة الفيشاوي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.