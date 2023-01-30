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ياسمين الخطيب… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها،وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة ياسمين الخطيب
وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة وهي ترتدي توب باللون الأسود، وجيبة قصيره تحمل نفس اللون، وتركت شعرها مسندلًا.

ياسمين الخطيب

وفي وقت سابق، أكدت المذيعة ياسمين الخطيب على أنها بخير حاليًا بعد خضوعها لعملية جراحية، موضحة أن العملية كانت العملية الثالثة ضمن خطة طبية تتكون من 3 عمليات، وأنها غادرت المستشفى.

حيث قالت ياسمين الخطيب في تصريحات صحفية لها: “أنا كويسة الحمد لله وروحت البيت وهي كانت عملية جزء من خطة طبية، والمفروض هما كانوا 3 عمليات ودي التالتة وإن شاء الله تكون الأخيرة، لكن أنا بخير”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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