كما خلقها الله.. السعودية رهف القنون تتخطى الخطوط الحمراء وتكشف عن عوراتها للعلن بإطلالة خادشة

انت الان تتابع خبر بدون حمالة صدر. رهف القنون تتخطى الخطوط الحمراء وتكشف عن عوراتها للعلن بإطلالة خادشة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت السعودية رهف القنون صورة لها عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت وهي تلتقط لنفسها صورة سيلفي، مرتدية تنورة قصيرة جدا، وبلوزة بيج مكشوفة الصدر والذراعين، ولم ترتد تحتها حمالة صدر ما فصل مفاتنها بشكل واضح وبطريقة فاضحة، وبرزت التاتو على يدها، وسدلت شعرها ووضعت مكياجا ناعما.

13954739

لاقت صورة رهف القنون ضجة واسعة تعرضت بها لإنتقادات حادة من قبل المتابعين بسبب ابراز مفاتنها بطريقة فاضحة، متهمينها بتشويه صورة الفتيات السعوديات، بينما اعتبر البعض ان اطلالتها عادية مقارنة باطلالاتها السابقة والتي تجاوزت بها الخطوط الحمراء.

وبعد فضيحة ظهورها بقبلات حميمية مع فتاة داخل سيارة، كشفت رهف القنون عن هوية حبيبتها، عبر خاصية "إنستغرام ستوري" حيث نشرت صورة تجمعها بفتاة شقراء تُدعى "سيدني إليسا"، وأرفقتها بتعليق "My Girlfriend" أي "حبيبتي

ويمتنع موقع دوت الخليج من نشر الصور احتراماً لمتابعينا الكرام