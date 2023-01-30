الصاروخ لاميتا فرنجية …تستعرض جسمها بأجرأ ملابس للنوم .. .. شاهد الان

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.. شاهد الان .. مع اقتراب عيد الحب..لاميتا فرنجية تستعرض جسمها بأجرأ ملابس للنوم – بالصور

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منذ 8 ساعات 0 تبليغ

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صنعاء – عبدالجليل فارس – خضعت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة وهي بملابس النوم عبارة عن توب ضيقة وشورت قصير للغاية وذلك بسبب اقتراب عيد الحب حسب ما كتبت تعليقا على الصورة.

ونالت لاميتا حصة كبيرة من المحبين الذين أثنوا على جمالها وجرأتها بالوقت عينه من ناحية اختيارها لملابس واطلالات لا تليق الا بشابات يتمتعن بقوام رشيق مثلها.

يذكر ان لاميتا فرنجية هي وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2004 ووقتها حازت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على اللقب ونافست في المسابقات العالمية.