ديانا حداد … تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد جمهورها صور جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”.

وتألقت النجمة اللبنانية ديانا حداد بإطلالة جذابة بفستان أسود مطرز باللون الفضى، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة ديانا حداد طرحت آخر أعمالها الغنائية بعنوان “أحلى كبل” باللهجة المصرية، على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم “ديانا” الجديد الذى يحمل اسمها.