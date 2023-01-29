شاهد .. رقص شرقي بلباسٍ مكشوف للفنانة نسرين طافش يثير الغضب على مواقع التواصل .. اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر رقص شرقي بلباسٍ مكشوف للفنانة نسرين طافش يثير الغضب على مواقع التواصل .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة السورية نسرين طافش، مقطع فيديو لها بصحبة ابنة اختها، ظهرا فيه وهما يرقصان على أنغام أغنية أجنبية.

ظهرت نسرين ببنطال جينز وتي شيرت مكشوف اليدين، ترقص مع ابنة اختها التي ارتدت بنطال جينز ممزق و تي شيرت قصير كشف عن جزء من بطنها.

قالت نسرين طافش إن ابنة اختها مدربة رقص “هيب هوب “محترفة و موجهة اجتماعية.

وعلّقت عل الفيديو قائلة: “شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين” .

حاز الفيديو على اعجاب العديد من المتابعين.