الصاروخ مايا دياب …تثير الغرائز وهي تمارس الحميمية مع حبيبها بدون ملابس.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايا دياب عبر حسابها في انستغرام، مقطع فيديو لكليب أغنيتها الجديدة أهلا وسهلا التي تم إطلاقها عبر قتانها في يوتيوب، وظهرت مايا دياب في الكليب وهي بأحضان حبيبها وهو عاري الصدر، اما هي فإرتدت فستان أحمر شفاف مكشوف الصدر، وبفتحة طويلة كشفت من خلالها عن كامل فخذها، واحتضنها حبيبها من الخلف بطريقة حميمية انتقدها الجمهور بشكل كبير، معتبرين ان مايا بالغت وتعمدت إثارة الغرائز لتحقق مشاهدات عالية.

ومن جهة أخرى أشاد محبي مايا دياب بالأغنية وإيقاعها، وبالكليب الذي أضاف قيمة للأغنية، التي حققت مشاهدات عالية، مؤكدين حبهم ودعمهم للفنانة، وخطفت المطربة مايا دياب أنظار الجمهور بعدة إطلالات ظهرت فيها خلال كليب أغنية “أهلًا وسهلًا”، وشاركت مجموعة صور من الكليب عبر صفحتها على “إنستغرام”هذا وأثارت مايا دياب الجدل في أخر إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها في إنستغرام،حيث ظهرت على البحر بفستان مكشوف، وقصير جدا، استعرضت به مفاتنها، وبإطلالة اخرى ظهرت مايا دياب بفستان أبيض بفتحة على الخصر، الهبت بها المتابعين الذين أمطروها بالتعليقات ،وحصدت فيها أكثر من 47 الف إعجاب، ونحو 600 تعليق خلال الساعات الأولى من نشرها في “إنستغرام”.