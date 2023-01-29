نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سلمى حايك… بإطلالة فاضحة فى أحدث ظهور ورانيا يوسف تعلق .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور اطلالة سلمى حايك الفاضحة والمثيرة حيث أطلّت بفستان شفاف أسود وقد بدت تحتها الملابس الداخلية السوداء المبطّنة.

اطلالة سلمى حايك الفاضحة

حضرت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك العرض الأول والخاص لفيلمها الجديد Magic Mike’s last dance في ميامي فلوريدا.

وأطلّت حايك باطلالة مثيرة بفستان اسود شفاف من دون بطانة يكشف عن مفاتنها ومطرز بالزهور الملونة. واعتمدت سلمى حايك باطلالتها الشعر المشدود للوراء ومنسدل على ظهرها، والمكياج الخفيف الناعم. وأكملت اطلالتها باكسسوارات ذهبية ضخمة.

ونشرت الممثلة سلمى حايك صوراً من الحفل على حسابها الخاص على تطبيق انستقرام، وفيديو تبرز فيه رشاقتها ومفاتنها من خلال الفستان الأسود الشفاف التي ارتدته.

وعلّقت على المنشور قائلة: ” كانت أجواء ساحرة في ميامي هذه الليلة في العرض الأول لفيلم Magic Mike’s last dance.” وأضافت “لا تفوتوا الاستمتاع في عطلة عيد العشاق”.

ونال منشور سلمى حايك على أكثر من مليون إعجاب وعبر عدد كبير من متابعينها من خلال التعليقات على اعجابهم الكبير باطلالة نجمتهم الجميلة بإستثناء المتابعين العرب الذين اعتبروا اطلالة سلمى حايك بالفاضحة.

من جهة أخرى، علّقت الممثلة المصرية رانيا يوسف على الاطلالة المثيرة للنجمة العالمية سلمى حايك في فيلمها الجديد، واستذكرت اطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي التي أحدثت ضجة وجدلاً واسعاً باطلالتها المثيرة.

وشاركت رانيا يوسف متابعينها على تطبيق انستقرام عبر خاصية القصص الصغيرة، صورة لاطلالة النجمة سلمى حايك وصورة لاطلالتها وكتبت عليها “وبعدين بقا بالتقليد الأعمى دا وبنفسنة الزملاء”.

وأثارت رانيا يوسف بهذا التعليق موجة من السخرية والضحك بسبب تشبيه اطلالتها باطلالة النجمة العالمية سلمى حايك.

نذكر أن الممثلة المصرية رانيا يوسف كانت قد أطلت عام 2018، في مهرجان القاهرة السينمائي،بفستان اسود طويل وشفاف من الأسفل، فاعتبره البعض بأنه جريء وغير أنيق. وانهالت عليها التعليقات السلبية والساخرة. وباتت رانيا يوسف حديث مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.