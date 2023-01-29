نيللى مقدسة … بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بلوك جذاب.

وظهرت نيللي مقدسي فى الصور بلوك جريء، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها مع تسريحة شعرها البني المنسدل على كتفيها.

طرحت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لا تكبر راسك”، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.