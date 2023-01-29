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سارة سلامة… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار وتبهر المتابعين من جمالها ورشاقتها.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص الفنانة سارة سلامة، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “.

وشاركت سارة جمهورها صورًا جديدة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة سارة سلامة
وظهرت سارة وهي ترتدي بنطلون جينز، وتيشرت باللون الاسود مكشوف من منطقة “البطن”، واعتمدت مكياجا قويا، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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