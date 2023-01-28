نسرين طافش… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور يشيد بجمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار الجميع بإطلالتها الأخيرة بملتقي التميز و الإبداع العربي، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة عربية.

قامت الفنانة نسرين طافش بمشاركة متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات” انستجرام”، أحدث ظهور لها في ملتقي التميز والإبداع.

ارتدت فستان طويل بأكمام مكشوفة باللون الأحمر، مزين بكريستالات، ما كشف عن رشاقتها، و قام بتصميمه يوسف الجسمي، وانتعلت حذاء صيفي جميل، ولإكمال الإطلالة ارتدت بعض المجوهرات الأنيقة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، بالإضافة إلى مكياج جذاب بالون الترابي الهادئ.