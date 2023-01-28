نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نجلاء بدر… ارفض مصطلح السينما النظيفة ولا توجد خطوط حمراء.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها ترفض مصطلح “السينما النظيفة” موضحة أن الفن ليس له تصنيف.

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج “سبوت لايت” من تقديم شيرين سليمان عبر قناة “صدى البلد”: معنديش خطوط حمراء لاختيار الأدوار وأنا أرفض مصطلح السينما النظيفة الفن ملوش تصنيف، سواء سينما أو دراما أو أغاني، أوحتى رسم، معنى كدا أن اللي بيرسم لوحة أو ينحت تمثال هل هنكسر التماثيل في إيطاليا أو التماثيل الفرعونية، الفن مجرد من التسميات، الطبخ فن طالما مش كل الناس بتعرف تعمله وفي روح وإبداع، المكياج فن.

وأوضحت نجلاء بدر أنها لا يوجد لديها محظورات في الأدوار التي تقدمها قائلة: لو في مشهد معملوش يبقى الشخصية مش بتاعتي هل أنا عندي محظورات مفكرتش فيها ولغاية دلوقتي لأ، باقول أنا عندي طاقة أعمل هذه الشخصية هعملها لقيت مش قادرة أعملها صح يبقى أبعد عنها، الشخصية هي اللي بتفرض نفسها مش أنا اللي أفرض نفسي دا الفن، الفن ليه أفق واسعة أكتر من اللي الناس بتشوفه، هو مش رسالة، رسالته أنه يسليك أو يحكيلك قصة ينكد عليك أو يفرجك على حاجة حلوة.



وتطرقت نجلاء بدر خلال حديثها عن أزمة فستانها الشهير الذي ظهرت في مهرجان الجونة وأثار جدلا كبيرا وقالت عنه: الفستان اللي تم عليه النقد كله أنا حتى هذه اللحظة راضية ومقتنعة بيه وملبستوش عشان ابقى تريند، ونزل في الأسواق وبيتباع في وسط البلد وبيطلب من برا وبقى على اسمي ومبسوطة بده، أنا مكنتش متخيلة أنه هيعمل الضجة دي، وقابلت ناس معجبين بيه، أنا طالما عملت حاجة أنا مقتنعه بيها خلاص، في فساتين ممكن أشوفها وأقول ملبسهاش، مش فكرة خطوط حمراء لكن مش طبيعتي مش شكلي الواحد بيختار الفستان اللي بيخليه أجمل.



يشار إلى أن نجلاء بدر عرض لها مؤخرا حكاية “روليت” من مسلسل “في كل أسبوع حكاية” ويعرض عبر قناة cbc.



وحكاية “روليت” من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما “محمود الوكيل” وزوجته الممثلة “شيرين زاهر”، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.



يذكر أن مسلسل “في كل أسبوع حكاية”، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.