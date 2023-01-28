ريم مصطفى… بإطلالة جذابة ومثيرة تخطف قلوب المتابعين في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ريم مصطفي عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة من احدث ظهور لها.

ظهرت ريم مصطفي وهي ترتدي فستان يشبه فستان الأميرات، فارتدت فستان من اللون البيج به تطريز من اللون الذهبي بدون اكمام ولكن اختارت ان ترتدي معه قفازات باللون الأبيض.

اعتمدت ريم مصطفي ان يكون شعرها الأصفر منسدلا واختارت ان يكون المكياج ناعم حتي يبرز جمالها الطبيعي.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة، ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات الايجابية حول جمالها وأناقتها.