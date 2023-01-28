رحاب الجمل… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور يشيد بجمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رحاب الجمل جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت الجمل بالصور بإطلالة متميزة، حيث وضعت مكياجا كاملا زاد من جمالها وتألقها، وكانت ترتدي ملابس شتوية باللون الأبيض، من الفرو لحمايتها من البرد الشديد، كما حرصت على تصفيف شعرها بطريقة متميزة.

يذكر أن الفنانة رحاب الجمل قد حلت ضيفة ببرنامج كلام الناس، المذاع على قناة أم بي سي مصر، ومن تقديم الإعلامية ياسمين عز، وتحدثت “الجمل” في كثير من الأمور عن حياتها الشخصية والمهنية خلال الحلقة.