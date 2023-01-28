نجوى كرم… ضمن أكثر النساء تأثيرا في العالم وفق مجلة فوربس .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اختيرت الفنانة نجوى كرم، ضمن أكثر النساء المؤثرات فى العالم لعام 2023 فوق الخمسين عاما فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق تقرير مجلة فوربس.

وفى أول تعليق، قالت نجوى كرم عبر حسابها الرسمى على تويتر: “شرف كبير لى أن أجد نفسى فى قائمة Forbes 50 Over 50: Middle East 2023، الجائزة الحقيقية هى أن أقدم ما أحبه وأشارك صوتى معكم”.

وكانت فوربس أكدت أن نجوى كرم (56 عاما) تحظى بمكانة أسطورية فى بلدها لبنان، حيث تمزج الموسيقى العربية التقليدية بالموسيقى المعاصرة، مشيرة إلى لقبها “شمس الأغنية اللبنانية” وبيعها أكثر من 60 مليون أغنية، فيما يتابعها أكثر من 40 مليون شخص فى مواقع التواصل.