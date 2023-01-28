القشطه هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت هيفاء جمهورها أحدث ظهور لها بفستان لافت للنظر وإطلالة مميزة.

وانهالت عليها التعليقات التي عبرت عن الإعجاب بجمالها” أجمل فنانة، نجمة مصر ولبنان، شاب طول العمر، فتاة الأحلام، أجمل هيفاء”.

يُذكر أن أحدث أعمال هيفاء وهبي فيلم “أشباح أوروبا” بطولة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة.