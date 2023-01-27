بدون خجل ولا حياء منها .. وصلة رقص مثيرة لطالبة علي أحدي المهرجانات الشعبيه تثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي..ومتابع اجمد من صافيناز و لورديانا

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت احدى المدارس الثانويه مقطع فيديو جديد جدا لاحد الطالبات في الصف الثالث الثانوي التجاري حيث قامت الطالبه بفعل لا يستحق ان يكون داخل الحرم التعليميه حيث قامت الفتاه ومجموع اخرى من الطالبات باداء وصله رقص جريئه جدا على احد المهرجانات.

وكانت الطالبه ترتدي الزي المدرسي وضعت شيئا على وسط جسدها وبدات ترقص بطريقه في غايه الروعه والجمال من مهارت عليه التعليقات بصوره كبيره جدا لما تفعله هذا الطالبه داخل المدرسه وقامت وزاره التربيه والتعليم بالتحقيق في الواقعه بعد ان حقق الفيديو نجاح كبير جدا وعدد مشاهدات تفوق 9 مليون مشاهده على موقع ومنصه يوتيوب.

قررت الوزاره ان هذا الفيديو قديم ومنذ فتره كبيره جدا ولم يتم التعرف على المدرسه وعلى ما ان كانت مدرسه حكوميه او خاصه.