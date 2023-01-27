ياسمين الخطيب… تثير الجدل بملابسها الجريئة وفستانها المكشوف.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتدية فستان قصير باللون الرمادي اللامع، وتميز الفستان بتصميم جريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.