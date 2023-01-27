حتة القشطة البلدي نسرين طافش تنشر فيديو جديد بهدوم النوم – اتفرج

اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تنشر فيديو جديد بهدوم النوم – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش تواجدها في داخل منزلها وأمام المرآة الخاصة بها، مرتدية بجامة نوم ضيقة ومكشوفة من منطقة الصدر بشكل كبير بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا.