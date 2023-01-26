النجمة بلقيس… بإطلالة جريئة تعرضها لهجوم الجمهور .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

وظهرت بلقيس في الصور بإطلالة جريئة وفستان مفتوح من منطقة الظهر، وهاجمها عدد من الجمهور عبر التعليقات، إذ علق البعض على جرأة الفستان الذي ظهرت به.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: “ليش لابسة كذا”، و”كان لبسك محتشم قبل”، و”الفستان أوفر”، و”هذ الاستقلالية اللي تتحدثين عنها”، و”هذي الحرية بالنسبة إلك”، و”ليش يا بلقيس”، و”كنتي زمان حشمة” وغيرها.

يذكر أن الفنانة بلقيس فتحي شاركت في حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر في نوفمبر الماضي.

وغنت بلقيس بمشاركة عدد من نجوم العالم والعرب في توليفة غنائية قدمت بشكل مباشر أمام العالم على أرضية ملعب المباراة بستاد لوسيل الذي استضاف النهائي بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا