مى عمر … تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها الجريئة المبالغ فيها.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - انتقد عدد كبير من متابعي الفنانة مي عمر إطلالتها الأخيرة والتي ظهرت بها في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” ظهرت من خلاله مرتدية فستاناً شفافاً قصيراً.

وانتقد الجمهور بشكل حاد إطلالة مي بسبب سوء اختيارها للفستان، مؤكدين أنه لا يليق بها وأنه يتسم بجرأة زائدة.

يذكر أن مي عمر كانت قد حصلت نهاية العام الماضي على المركز الثامن في مسابقة “أجمل 100 وجه في العالم”، كأول مصرية تصل إلى النهائيات وتتفوق على بعض النجمات العالميات.

وعبّرت مي عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث، حيث قالت من خلال حسابها الرسمي في “فيسبوك”: “سعيدة جداً بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي على المركز الثامن، وأن أكون أول مصرية تفوز وتصل الى النهائيات”.