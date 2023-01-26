تاتو الزمالك .. القشطة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد انتشار صورة لـ تاتو خاص بها.

ياسمين الخطيب لم تظهر التاتو بشكل واضح خلال ظهورها المتكرر علي صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ظهر التاتو بشكل واضح عند ارتدائها تيشيرت نادي الزمالك ورفعت يدها للأعلي وظهر التاتو مكتوب وليس رسمة وكتبت ياسمين علي معصم يدها مدد بلا عدد.

وتداولت الصورة بشكل كبيرة بعد إثارتها للجدل واليكم الصور ..