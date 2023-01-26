مايان السيد… تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير .. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايان السيد، صورًا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مايان السيد في الصور داخل بانيو بفستان سواريه أسود وشعرها منسدل علي كتفيها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايان على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة، من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتعد الفنانة مايان السيد من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتحرص الفنانة مايان السيد، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.