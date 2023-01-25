شاهد .. ياسمين صبري تثير جنون زوجها السابق بفستان شفاف وكأنها بدون ملابس و كما خلقها الله

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تثير جنون زوجها السابق بفستان شفاف وكأنها بدون ملابس و كما خلقها الله ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2023/01/25 الساعة 11:07 مساءً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة على حافة يخت زوجها أبو هشيمة وسط البحر وترتدي فستان طويل أبيض شفاف وقت الغروب وتنظر إلى البحر.

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة على حافة يخت زوجها أبو هشيمة وسط البحر وترتدي فستان طويل أبيض شفاف وقت الغروب وتنظر إلى البحر.

ونالت الصور إعجاب محبيها الذي عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بجمالها .