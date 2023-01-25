روجينا… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تزامنًا مع تصوير مسلسل “ستهم”، خضعت بطلة العمل الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديدة.

وبدأت روجينا خلال الأيام الماضية في تصوير أحدث أعمالها الدرامية “ستهم”، والذي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم.

وتدور أحداث مسلسل ستهم الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

يشار إلى أن مسلسل “ستهم” بطولة الفنانة روجينا، والشيخ ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد رفعت، أمير صلاح الدين.