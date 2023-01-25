الراقصه دينا…انا عمرى ما رقصت فى كباريه أو حارة شعبية.. .. شاهد الان التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - صرحت الراقصة دينا، بأنها لم ترقص من قبل في إحدى الملاهي الليلية، ولا تستطيع أن ترقص في حارات شعبية أيضًا، وذلك لأنها ترى أن موهبتها أسمى وأرقى من الرقص في تلك الأماكن .

وقالت في تصريحات تلفزيونية لها: “مستحيل أرقص في حارة شعبية، مبعرفش أرقص في الأماكن دي، أنا عمري ما رقصت في كبارية، إزاي أرقص في الشارع، أنا بشوف فني أكثر احترامًا ومكانة، مش في المنطقة دي”.

وعن إمكانية رقصها بمنطقة شعبية، من أجل أحد معجبيها، قالت: “ممكن أروح أبارك له، لكن أرقص لأ، أنا بحب الناس بس مش أكتر من نفسي”.

وتطرقت دينا عن بعض التفاصيل في حياتها الشخصية، وأسباب اتجاهها للرقص الشرقي، إذ أكدت في تصريحاتها عبر انستجرام، أنها لم تمتهن تلك المهنة من أجل المال، خاصةً أنها من عائلة مرموقة، مشيرة إلى أنها كانت موهوبة في هذا المجال منذ أن كان عمرها 9 سنوات.

«أنا عمري ما رقصت في كباريه».. ما رأيك في تصريحات الراقصة دينا: «مستحيل أرقص في حارة شعبي»