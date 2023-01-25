ديمي روز جننت شباب أسوان بحجم صدرها الكبير و تثير الجدل بإطلالات جريئة .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز، عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق رحلتها السياحية في محافظة أسوان.

وتتواجد عارضة الأزياء ديمي روز في مصر منذ أيام. خلالها تواجدت في مدينة الأقصر ومحافظة أسوان، وزارت عددًا من معالم السياحية والأثرية، منها معبد حورس في مركز إدفو.

ظهرت العارضة البريطانية في الصور وهي ترتدي ملابس جريئة، زارت بها معبد حورس، كما أطلت بها خلال الصور التي التقطها داخل محل إقامتها بأحد الفنادق.

حظيت إطلالات عارضة الأزياء بتفاعل واسع خلال التعليقات، التي جاءت غالبيتها تدور في إطار الإشادة.

جاءت تعليقات متابعي «روز» كما يلي: «الصور كلها مذهلة.. أتمنى لك يومًا رائعًا ديمي»، و«مذهل جدًا»، و«جميلة جدًا»، و«جمالك يبهرني»، وغيرها الكثير.