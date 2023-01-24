الصاروخ هيفاء وهبي تستلقي مكشوفة البطن والتاتو على جسدها يشعل المواقع

اتفرج- انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تستلقي مكشوفة البطن والتاتو على جسدها يشعل المواقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار بأحدث صورها التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ما جعلها تتصدر تريند محرك البحث جوجل.

وظهرت النجمة اللبنانية، مرتدية بلوزة تايجر مكشوفة البطن، وبنطلون جينز، وكعب عال، وسدلت شعرها على ظهرها، وهي تستلقي على سيارة فخمة، وما لفت انظار الجمهور، التاتو الجديد الذي رسمته على قدمها على شكل ثعبان.

وعبر المتابعون عن اعجابهم بجمالها واطلالتها، وظهورها الذي يزداد تألقا وشبابا، بينما اعتبر البعض ان صورتها وحركاتها تتعمد فيها الإثارة، وهو اسلوب هيفاء المعتاد في أغلب صورها.

كما تصدرت هيفاء وهبي، في وقت سابق، محركات جوجل بعد نشرها جلسة تصوير جديدة عبر الانستغرام، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية بدلة سوداء مزينة بالريش، وعلقت عليها: "كن بلا اعتذار"، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها.

وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة اللبنانية في فيلم «أشباح أوروبا» إلى جانب الفنان المصري أحمد الفيشاوي، ويعتبر هذا الفيلم، عودة هيفاء للسينما بعد غياب طويل، وحقق العمل 2 مليون و676 ألف جنيه منذ طرحه.

وعلى صعيد الغناء، تعتبر أغنية «تيجي» التى طرحتها وهبي عبر موقع يوتيوب، أحدث أعمالها الفنية، التي حققت فيها نجاحا واسعا.