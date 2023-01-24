نانسي عجرم… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مبهر فى حفل توزيع الجوائز Joy Awards.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - لا تزال إطلالة النجمة نانسي عجرم خلال مشاركتها في حفل Joy Awards الذي أقيم قبل يومين في الرياض، محط إهتمام محبيها لمعرفة سعره وتفاصيله.

وظهرت نانسي في الحفل بفستان مميّز اختارته من مجموعة الاعلامي اللبناني العالمي إيلي صعب، ورغم بساطة التصميم إلا أن اللون الذهبي اللامع والتطريزات الفخمة منحت الثوب لمسة مميّزة وجعلت نانسي تبدو كالأميرات.

وجاء التصميم ضيق من الأعلى ومكشوف عند الصدر والظهر لينسدل بهدوء ويتسع من أسفله، وقد تم تزينه بتطريزات من حبيبات الستراس واللؤلؤ الصغير على شكل أحبال متناسقة، ونسقت معه كلاتش ناعمة باللون الذهبي أيضاً.