نرمين الفقي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلاله الأنظار إليها.

ونشرت الفقي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة نالت إعجاب متابعيها.

وانهالت التعليقات على الصورة، وجاءت كالتالي: “طول عمرك جميلة..ربنا يحميكي”، “أنوثة متفجرة”، “قمر الشاشة”، “هو انتي ما بتكبريش يا فنانة؟”، “رفقاً قلبي الصغير لا يحتمل”، “هنا سأسكت قليلاً”، “القمر الاسكندراني ما شاء الله”،”الجميلة”،”عمالة تحلوي”،”أحلى نيرو في الكون”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم.