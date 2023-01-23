رانيا يوسف… سبب جمالها عدم وجود زوج فى حياتى “وبدلع نفسى طول الوقت”.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الممثلة المصرية رانيا يوسف إنها لا تسعى إلى إثارة الجدل على الساحة الفنية، مؤكدة أن هناك أشخاصا يراقبون تصرفاتها، معلقة: ”هذه مشكلتهم مش مشكلتي“.

وأضافت يوسف لـ“فوشيا“ أن ما يحدث لها هو عواقب السوشال ميديا التي تهتم ببعض الأحيان بالحديث عنها من ثم تنتقل للحديث عن أناس آخرين، مرجحة أن ما يجري هو نتيجة الملل الذي يعاني منه هؤلاء الأشخاص الذين يجلسون خلف هواتفهم النقالة.

ونفت الممثلة المصرية أن تكون قد خضعت مؤخرا لعمليات تجميل، لافتة إلى أن السبب الأساسي لظهورها بصورة جميلة هو كونها منفصلة منذ خمس سنوات، وهذا ساعدها على الاهتمام بنفسها، معلقة: ”كدا فرفوشة ما في حدا ينكد علي“.

وأكدت أنها لن تحتفل خلال عيد الحب مع شريك جديد يدخل حياتها، معتبرة أنه يمكن الاحتفال بهذه المناسبة مع ابنتها وصديقاتها خاصة أنها تسعى دوما إلى الاهتمام بنفسها وتدليعها.

وكانت رانيا يوسف قد ظهرت في حفل joy Awards الذي أقيم في الرياض، بإطلالة كشفت عن خسارتها الكثير من الوزن، مرتدية فستاناً باللون الأسود، بأكمام طويلة أظهر رشاقتها.

وقالت رانيا يوسف ممازحة عن إطلالتها: ”ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان وأنا بشرب مياه كتير وبلعب رياضة ووقفت سكر ومنتجات ألبان وحلويات وخبز ومعكرونة“.