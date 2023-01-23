مايا دياب… بإطلالة جريئة وحضن مخيف فى حفل توزيع الجوائز Joy Awards.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المغنّية اللبنانية مايا دياب في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض، وظهرت بإطلالة فضّية برّاقة.

وأطلّت مايا دياب بفستان برّاق من Jean-Louis Sabaji، مع أكمام طويلة، وله فتحة في المنتصف، من جزئه السفليّ، وغطاء للشعر. أمّا من الناحية الجماليّة، فاختارت “الويفي” الطبيعيّ، مع مكياج “سموكي”.

وظهرت النجمة اللبنانية في مقطع فيديو مع الفنان المصري رامز جلال، حيث استقبلها على السجادة البنفسجية، وطلب من المصورين أن يلتقطوا صورة له وهو يحتضنها. لترد مايا دياب وتقول: “حضنه مخيف، حضنه مقلب”. وأشاد رامز جلال بإطلالة مايا دياب اللامعة.

وتألقت نخبة من أكبر نجوم الوطن العربي والعالم، في الدورة الثانية من حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” (Joy Awards) بالعاصمة السعودية الرياض، في حدث شمل عروضا فنية ومزيجا من عوالم التمثيل والغناء والرياضة.