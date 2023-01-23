نادين نسيب نجيم… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار بفستان اسود مثيرفى حفل Joy Awards.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تفضل الفنانة نادين نسيب نجيم اللون الأسود وتظهر به دائما في أي مناسبة تحضرها.

وحضرت نادين نسيب نجيم حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وبالطبع كان الأسود اختيارها بفستان من قطعتين مكشوف الصدر والكتفين ومكشوف البطن، من تصميم اللبناني جان لويس صبجي.

وقالت نادين عن إطلالتها في لقاء مع et بالعربي: أنا أحب اللون الأسود كثيرا وأحاول الخروج منه لكن لا استطيع، هذا العام قفلت منطقة الظهر حتى لا أشعر بالبرد، وفتحت من منطقة الصدر وفتحة في الساق.