جميلة عوض… بإطلالة ساحرة تخطف الاضواء في حفل توزيع الجوائز Joy Awards.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صورًا من إطلالتها التي حضرت بها حفل توزيع جوائز “joy awards”، أول أمس السبت، بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت جميلة في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، إذ ارتدت فستان مفتوح من الخلف، ووضعت “مكياج” من نفس اللون.

وعلقت جميلة على الصور قائلة: “مبسوطة جدا لوجودي في حدث ضخم ومشرف زي “joy awards”، وأكثر حاجة بسطتني استقبال الجمهور السعودي، شكرًا”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “طالعة تشبهين أمال ماهر، قلبي، هفضل فخورة بيكي طول عمري، جميلة اسم على مسمى، حلوة أوي، بسم الله على قلبك القمر، أحلى واحدة في السعودية عن جد، رائعة، جميلة الجميلات الله يحميكي”.

