اسماء أبو اليزيد… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار فى حفلJoy Awards.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - لفتت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأنظار إليها على السجادة الحمراء لحفل Joy Awards.

وظهرت أسماء أبو اليزيد مرتدية جيمبسوت أسود مطرز بالذهبي مع تسريحة شعر أنيقة.

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

عرض مؤخرا، لأسماء أبو اليزيد فيلم “دعوة عامة” في دور السينما، وتدور أحداث فيلم الدعوة عامة، في إطار كوميدي، حول شاب، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد عبد الرحمن، يتشاجر مع والدته، وهي الفنانة سوسن بدر، فتنقلب حياته رأسًا على عقب بسببها.

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد

وبشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن، سوسن بدر، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، وهو من إخراج وائل فرج.

يذكر أن أسماء أبو اليزيد شاركت في رمضان 2022 بمسلسل “توبة” وهو من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري وغيرهم نخبة من النجوم ومن تأليف ورشة “ملوك” وإخراج أحمد صالح.