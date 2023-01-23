جميلة الجميلات ميرهان حسين… بإطلالة رائعة تخطف الأنظار في Joy Awards.. .. شاهد الان الجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - لفتت الفنانة ميرهان حسين الأنظار إليها بعد ظهورها بإطلالة براقة خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards.

ظهرت ميرهان حسين بفستان أسود مزين بتطريزات فضية مع ريش في منطقة الصدر.

من ناحية أخرى، تنشغل ميرهان حسين في تصوير مسلسل “الونش”.

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ميرهان حسين

وتجسد ميرهان حسين في مسلسل “الونش” شخصية “نوارة”، الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمى، وكشفت الحلقة الثانية من العمل عن زواجها العرفي من حسن الونش (محمد رجب) بعدما تعرف عليها في مكتب صديقه المحامى (صلاح)، وبدأت نوارة في ملاعبة حسن بإرسال عقد الزواج العرفى بينهما له، رغم أن حسن أكد لصديقه تخلصه من هذا العقد.

ميرهان حسين

ميرهان حسين

ومسلسل “الونش” اجتماعى تدور أحداثه في 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة.

وتدور الأحداث من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجان غير متوافقين، حسن رجل الأعمال العصامي، الذى يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة التجميل الجميلة والشهيرة، التى تنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر أنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.

يذكر أن مسلسل “الونش” من بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وميرهان حسين ومنة فضالي ومحمود عبدالمغني ومحمد أبو داود وميمي جمال وآخرين، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

من جهة أخرى، كشفت الفنانة ميرهان حسين مؤخرا ولأول مرة عن تفكيرها كثيرا في الاعتزال بسبب عدم شعورها بالتقدير.

نشرت ميرهان حسين فيديو لها من برنامج “صاحبة السعادة”، وعلقت كاتبة: “أنا أول مرة أقولها أنا فعلا فكرت كتير جدًا اعتزل العمل في الفن لأني كنت شايفة إني مش متقدرة واتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية و بيفرض ناس لا تستحق ويعطي فرص كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة”.