ليلى احمد زاهر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار وتبهر المتابعين من جمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت ليلى أحمد زاهر إطلالة جذابة مرتدية جاكيت بتفصيلة مختلفة، باللونين الأبيض والأسود، مع بنطلون جلد باللون الأسود، واضعة ميك أب جرئ على وجهها.

وانتهت ليلى أحمد زاهر من وضع اللمسات النهائية على أغنيتها الجديد والتى اختارت لها اسم كلمة أخيرة، استعدادا لطرحها خلال أيام.