بإطلالة ساخنة.. شمس الكويتية تتجاوز الخطوط الحمراء واستعرضت مفاتنها على الانستجرام بدون خجل.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - وجذبت النجمة شمس الأنظار، وأثارت ضجة بين متابعيها، بعد نشرها صورا جديدة عبر صفحتها على تطبيق “إنستجرام” والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لندن.

وأطلت الفنانة الكويتية بمايوه باللون الأخضر، ونسقت معه كاش مايوه باللون الأصفر، وكشف المايوه عن ظهرها وكتفيها، وأظهرت صور شمس وشم “تاتو” على ظهرها على شكل فراشة كبيرة.