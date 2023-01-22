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بإطلالة ساخنة.. شمس الكويتية تتجاوز الخطوط الحمراء واستعرضت مفاتنها على الانستجرام بدون خجل.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - وجذبت النجمة شمس الأنظار، وأثارت ضجة بين متابعيها، بعد نشرها صورا جديدة عبر صفحتها على تطبيق “إنستجرام” والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لندن.

وأطلت الفنانة الكويتية بمايوه باللون الأخضر، ونسقت معه كاش مايوه باللون الأصفر، وكشف المايوه عن ظهرها وكتفيها، وأظهرت صور شمس وشم “تاتو” على ظهرها على شكل فراشة كبيرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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