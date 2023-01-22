شاهد .. الهكر الذي سرب صور دانا جبر الفاضحة ينشر صور فاضحة لـ هيا مرعشلي ونسرين طافش

أفادت مصادر بأن خبر " الهكر الذي سرب صور دانا جبر الفاضحة ينشر صور هيا مرعشلي ونسرين طافش (شاهد) " تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت ومواقع التواصل.

وتوعد صاحب الحساب الوهمي الذي سرب صور فاضحة للفنانة السورية “دانا جبر” الفناتين هيا مرعشلي ونسرين طافش.

ونشر صاحب الحساب الوهمي على "انستجرام" صورة خاصة لمرعشلي وهي مستلقية على بطنها تقوم بتصوير نفسها بملابس قصيرة لكن البعض قال بأنها عادية.

كما نشر عبر خاصة ستوريز صورة لنسرين طافش وهي جالسة ترتدي كنزة كشفت أكتافها إلتقطت بطريقة عفوية وفق ما ظهر.

وكانت دانا جبر كسفت عن تعرضها لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قبل شخص مجهول اخترق هاتفها، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلباً واضحاً وراء فعلته.

وأكدت أن هذه الصور قديمة جداً وشخصية بحتة غير معدة للتداول أو للنشر، وبعضها تعرض للتشويه والتركيب والتعديل بقصد الإساءة.

وتواصل الفنانة السورية “دانا جبر” تحركها للكشف ومحاسبة الشخص الذي قام بسرقة صور شخصية لها ونشرها على العامة عبر مواقع التواصل.

وذكر أن جبر تقدمت قبل فترة وجيزة بدعوى لدى الجهات القضائية ضد مخترق هاتفها الشخصية.

ولفتت إلى أن الدعوى المقدمة ضد “مسرب صور دانا جبر” المجهـول حتى الآن تم تحويلها إلى مكتب مكافحة جـرائم المعلوماتية في سوريا.

المصدر كشف في ذات الوقت عن وجود خيوط أصبحت لدى الجهاز الأمني، حول المتـورطين في القضية ضد الممثلة السورية دانا.

ولفت إلى الصور المسرّبة “عادية جداً”، مشيراً إلى أن البعض فبرك وإختار صور من أفلام خادشة وأخفى الوجوه الحقيقية لإلصاقها بـ “دانا”.

وتحدث عن صفحات ومواقع على شبكة الانترنت قامت بفرض رسوم وشروط للحصول على الصور، بعد إيهام المتابعين أن ثمة فضـائح فيها.

ونقل الموقع عن أحد “المطلعين”، أن الأمر عبارة عن مؤامرة دبرت للنيل ليس من جبر بل من ممثلات سوريا أخريات، إحداهن “هيا مرعشلي”.

وقبل أسبوعين، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور مسربة للفنانة “دانا جبر” حيث تم نشرها على حساب وهمي بموقع “إنستغرام”.

وتم تدال صورها وهي في وضعيات خـادشة للحياء غالبيتها وهي بملابس داخلية،

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