نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاهلي… يفتك بشباك الزمالك بثلاثية نظيفة ويحلق عاليا بصدارة الدوري.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

الشوط الأول لم يشهد أي خطورة من جانب لاعبي الفريقين وتعرض الأهلي والزمالك للانتقادات من قبل المحللين والجماهير بسبب شوط أول سيء في الأداء الفني.

الشوط الثاني بدأ بضغط من قبل لاعبي الزمالك ولكن دون خطورة، ولكن ظهر الأهلي بتمريرة سحرية من أفشة كادت تصل لكهربا ولكن عبدالغني أخرج الكرة.

وظهر الأهلي بقوة في الدقيقة 53 بتسديدة صاروخية من محمد هاني ولكن نجح محمد عواد في إخراج الكرة وبعدها وصلت إلى حسين الشحات ولكن لم ينجح في استغلالها.

فيما عاد الزمالك للضغط من جديد من الناحية اليمنى عن طريق سيف الدين الجزيري ولعب عرضية ولكن ارتطمت في دفاعات الأهلي وخرجت للركنية.

وعاد كهربا من جديد للظهور واستلم تمريرة رائعة من الشحات داخل منطقة جزاء الزمالك ونجح في الهروب من مراقبة عبدالشافي وسدد كرة ضعيفة في يد عواد.

في الدقيقة 58 شهدت تبديلات لفيريرا بخروج عمرو السيسي والمثلوثي ونزول الزناري وعمر جابر.

وفي الدقيقة 61 نجح كهربا في تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد متابعة لكرة حمدي فتحي ورأسية رائعة في عواد وحصل على بطاقة صفراء بعد خلع القميص.

إصابة كهربا بعد الهدف

وبعد الهدف بدقيقتين تعرض كهربا للإصابة ولكنه رفض الخروج من المباراة وطالب كولر بالاستمرار.

وفي الدقيقة 67 شهدت تغييرات جديدة بخروج عبدالشافي ونزول سيد نيمار وفي الأهلي خرج كهربا ونزل بدلا منه محمد شريف.

خطأ خطير للزمالك من الناحية اليمنى

وفي الدقيقة 69 تحصل الزمالك على خطأ في مكان خطير من الناحية اليمنى ولعبها زيزو وطالب لاعبي الزمالك ركلة جزاء بعد تسديدة صاروخية من دونجا ارتطمت في يد رامي ربيعة ولكن قرر الحكم استمرار اللعب بعد الحديث مع الفار.

وظل الزمالك في الضغط لتعديل الكفة وفي الدقيقة 74 شهدت كرة خطيرة للأهلي ولكن احتسب الحكم تسلل.

وفي الدقيقة 75 شهدت الهدف الثاني عن طريق محمد شريف بعد تخبط لدفاعات الأبيض وخطأ فادح من مصطفى الزناري.

وفي الدقيقة 76 قرر كولر نزول طاهر محمد طاهر ومروان عطية وخروج الشحات وأفشة.

تغييرات جديدة من فيريرا

وبعد الهدف قرر فيريرا الدفع بشيكابالا ويوسف أسامة نبيه بدلا من الجزيري ومصطفى شلبي.

وعاد اللقاء للهدوء من جديد بعد تسجيل الأحمر الهدف الثاني ولم يظهر الأبيض بأي خطورة على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 84 قرر كولر خروج عبدالقادر ونزول أحمد نبيل كوكا.

وفي الدقيقة 90 شهدت الهدف الثالث لمحمد شريف بعد تسديدة صاروخية وتمريرة سحرية من علي معلول داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 34 ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه فيوتشر، فيما ظل الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.